Unbekannte brechen in Lebenstedter Schulgebäude ein

Zu einem Einbruch in ein Schulgebäude am Dürerring ist es zwischen Freitag, 18.30 Uhr, und Montag, 13 Uhr, gekommen. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass ein Fenster zur Schule aufgebrochen wurde und die Täter somit einen Zugang zum Gebäude hatten. In dem Gebäude wurde zahlreiche Behältnisse und Räume durchsucht. Bei der Tat erbeuteten die Täter hauptsächlich elektronische Geräte und verursachten hierdurch einen Schaden von mindestens 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter (05341) 18970 in Verbindung zu setzen.

