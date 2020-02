Sturm-Bilanz: Diese Schäden hinterlässt „Sabine“ in Salzgitter

Sturmtief Sabine hinterließ am Sonntag und Montag auch Spuren in Salzgitter. Die Berufsfeuerwehr und 15 Freiwillige Feuerwehren rückten zu mehr als 80 Einsätzen aus. Am Montagnachmittag krachte um 14.05 Uhr ein Baum auf eine Hochspannungsleitung zwischen Beinum und Ohlendorf. In der Hauptsache kümmerten sich die Feuerwehrleute an beiden Tagen um umgestürzte Bäume und abgedeckte Dächer. Menschen kamen nicht zu Schaden. Vorsorglich war der Unterrichtsausfall an allen Salzgitteraner Schulen bereits am Sonntagabend für den Montag beschlossen worden. Das hatte es in dieser Form zuletzt 2010 gegeben.

„Insgesamt lässt sich sagen, dass Salzgitter mit einem blauen Auge davongekommen ist“, lautete das Fazit von Salzgitters Feuerwehrsprecher Marcus Spiller. Branddirektor Arne Sicks, Chef der Berufsfeuerwehr Salzgitter, bilanzierte für den Sonntag 67 unwetterbedingte Einsätze. Am Montag kamen bis Redaktionsschluss noch einmal 19 hinzu. Sicks lobte die Zusammenarbeit mit dem Technischen Hilfswerk (THW), das unter anderem mit seinem Baufachberater unterstützte und bei vier Einsätzen mit dabei war.

Ein Loch klaffte im Dach der Sporthalle an der Grundschule am Dürerring. Der Wind riss eine Lichtkuppel fort. Foto: Bernward Comes / Braunschweiger Zeitung

Die größten Auswirkungen hatte in Folge des Sturms ein zwischen Beinum und Ohlendorf umgefallener Baum, der in eine Hochspannungsleitung krachte. Etwa 600 Haushalte waren in der Folge zeitweise ohne Strom, so Ralph Montag, Sprecher des Netzbetreibers Avacon. Eine Trafostation in Beinum sowie vier Trafostationen in Salzgitter-Bad fielen zwischenzeitlich aus.

An der Kattowitzer Straße, in der Nähe des Lebenstedter Klinikums, fegte „Sabine“ am Sonntagabend Teile eines Hochhausdaches hinfort. Mit Sandsäcken sicherten Feuerwehrleute die Dachpappe, die sich großflächig gelöst hatte. Ebenfalls zu einem Dachschaden kam es am Kinder- und Jugendtreff Bambula an der Nord-Süd-Straße. Dort sei das Dach angehoben und weggerissen worden, berichtete Stadtsprecherin Simone Kessner. „Als Folge davon hat es in die offenen Räume geregnet.“ Ein größerer Schaden sei zudem an der Sporthalle Dürerring entstanden. Dort sei die gesamte Lichtkuppel vom Dach „geflogen“, so Kessner.

Bereits am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr hatte Salzgitters Oberbürgermeister Frank Klingebiel, in Abstimmung mit Schuldezernent Dirk Härdrich und Feuerwehrdezernent Michael Tacke, den Unterrichtsausfall für alle Schulen im Stadtgebiet Salzgitters beschlossen. Grundlage hierfür sei der Lagebericht der Berufsfeuerwehr gewesen, so Kessner. Diese Entscheidung sei aufgrund der Wetterlage und der Vorhersagen geboten gewesen. Normalerweise werde über einen Schulausfall erst morgens zwischen 5.15 und 5.45 Uhr entschieden.

Die Kitas im Stadtgebiet Salzgitter haben sich derweil an der Wetterlage und an Veröffentlichung der Stadt Salzgitter zur Schulschließung orientiert. Manche Kitas, so Kessner, hätten deshalb präventiv von einer vollständigen Schließung Gebrauch gemacht. „Die Mehrheit hatte jedoch in Notbesetzung oder sogar vollständig geöffnet.“

Schwere Schäden verursachte „Sabine“ am Dach des Jugendzentrums „KJT Bambula" in Salzgitter-Bad. Foto: Bernward Comes / Braunschweiger Zeitung

Eine Notbesetzung gab es auch am Gymnasium in Salzgitter-Bad. Dort waren fünf Lehrer im Einsatz. Kein einziger Schüler suchte die Schule auf, was Schulleiter Hans-Günter Gerhold in diesem Fall als Erfolg wertete. Denn offensichtlich habe das schulinterne Kommunikationssystem funktioniert. Dank der rechtzeitigen Bekanntgabe durch die Stadtverwaltung habe die Information bereits gegen 22 Uhr über die Internetseite der Schule sowie die Elternvertreter weitergegeben werden können. Dass die meisten Lehrkräfte auch schulfrei hatten, war für Gerhold nur logisch. Zum einen seien sie auf dem Weg zur Schule ebenso gefährdet wie die Schüler, zum anderen hätten einige Kollegen aus Braunschweig wegen der Zugausfälle ohnehin nicht unterrichten können. Die ausgefallene Arbeitszeit werde selbstverständlich ausgeglichen, beispielsweise durch Vertretungsunterricht, wenn etwa Kollegen erkrankt seien. Zu der Entscheidung der Verwaltung, den Unterricht ausfallen zu lassen, sagt Gerhold: „Das war richtig angesichts der Lage am Vorabend.“

Das sah auch Andreas Mainz, Schulleiter der Integrierten Gesamtschule (IGS) Salzgitter so. Schließlich habe es auch am Montag zeitweise noch starken Hagelschlag und starke Böen gegeben. Zur IGS kamen lediglich zwei Schüler. Auch hier funktionierte das Informationssystem nahezu einwandfrei. Die IGS-Lehrer waren derweil alle zur Arbeit erschienen und nutzten, wie auch etwa das Kollegium der Grundschule am See, die Zeit für Dienstbesprechungen oder andere vorbereitende Tätigkeiten.