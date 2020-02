Lebenstedt. Ein Unbekannter hat sich Zugang zur Wohnung einer Seniorin an der Christian-Willmer-Straße in Lebenstedt verschafft.

Er habe vorgegeben, einen Wasserrohrbruch überprüfen zu müssen. In einem unbemerkten Moment habe er, so die Polizei, eine weitere Person in die Wohnung gelassen. Die Tat ereignete sich nach Polizeiangaben von Dienstag bereits am Donnerstag gegen 13 Uhr. Die Unbekannten hätten Wertgegenstände für etwa 1500 Euro gestohlen.

Einer der beiden soll etwa 35 Jahre alt und zirka 160 bis 165 Zentimeter groß und schlank sein. Er habe eine dunkle Kappe getragen. Hinweise: (05341)18970.