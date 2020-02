Salzgitteraner Medienpädagoge warnt Eltern vor Internetgefahren

Gefahren von Computerspielen und Internetsicherheit waren die zwei großen Themen eines besonderen Elternabends der Grundschule am See: Die Eltern testeten dabei selbst Spiele. Und lernten von André Greco, Medienpädagoge der Stadt Salzgitter, dass Computerspiele nicht grundsätzlich verboten werden sollten und das es auch gute Spiele gibt, die keine Gefahren in sich bergen. Sie lernten aber auch: Im Internet lauern große Gefahren....