Engelnstedter Feuerwehr ehrt und befördert

Sehr erfreulich sei, dass die aktive Gruppe fünf neue Mitglieder habe – vier Männer und eine Frau. Luca Lohnert, Thorak Brezinka und Nico Gajewski kamen aus der Jugendfeuerwehr, Nadja Brunnart und Christian Seidel wurden laut Pressemitteilung der Wehr neu aufgenommen.

Im vergangenen Jahr wurde die Ortswehr zu elf Einsätzen gerufen, sechs davon waren Brandeinsätze, drei Brandmeldeanlagen-Alarmierungen und zwei Einsätze für den Logistikzug. Wolfgang Ehlers berichtete zudem, dass die Wehr 200 Einsatz- und 2000 Ausbildungsstunden geleistet habe.

Der Ortsbrandmeister sei stolz auf die Leistung der aktiven Wettkampfgruppe. Am Tag der Feuerwehren in Salzgitter habe sein Team den zweiten Platz belegt und sich für den Landesvorentscheid in Wolfenbüttel qualifiziert. „Hier belegten wir den siebten Platz und qualifizierten uns für den Landesentscheid in Hannover. Wir gehören also zu den 60 besten Wehren in Niedersachsen“, freute sich der Ortsbrandmeister. In diesem Jahr fährt die Wehr also zum ersten Mal zum Landesentscheid der Freiwilligen Feuerwehren nach Hannover.

Ein weiterer Höhepunkt war laut Mitteilung der Wehr im November eine Übung auf dem Gelände der Firma Unipress – gemeinsam mit der Wehr aus Hallendorf.

Jürgen Brunke wurde anschließend für 60 Jahre Feuerwehrdienst geehrt, Rüdiger Pape für 40 Jahre. Anton Jung und Horst Paschke wurden für 45 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Hans-Jörg Zdunek und Manfred Meier wurden außerdem für 40 Jahre Mitgliedschaft geehrt, Reinhard Gläser für 25 Jahre.

Christian Seidel, Luca Lohnert, Torak Brezinka, Nico Gajewski und Urs Scholz wurden zu Feuerwehrmännern befördert, Florian Wieczorek zum Oberfeuerwehrmann.