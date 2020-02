Mein Kirchturm, viele Kirchtürme…

In jüngster Zeit lesen oder hören Sie vielleicht des Öfteren davon, dass unsere Braunschweiger Landeskirche umstrukturiert wird, dass Gemeinden fusionieren oder sich in Pfarrverbänden zusammenschließen, dass Pfarrstellen wegfallen und ein Pfarrer plötzlich für viel mehr Kirchengemeinden zuständig ist als eben noch.

Letzteres ist das, was uns in den Kirchengemeinden sofort am schmerzlichsten trifft. Nicht in jeder Kirche kann mehr jeden Sonntag Gottesdienst sein, das jahrhundertealte Pfarrhaus beherbergt keine Pfarrfamilie mehr, und der Pfarrer muss seine Zeit ganz anders einteilen.

Klar ist, dass da manchmal ganz schön viel Frust und Ärger aufkommt – sowohl bei den Gemeindegliedern als auch bei den Hauptamtlichen. Von Liebgewordenem muss man sich mancherorts verabschieden, die Ehrenamtlichen sind mehr und mehr gefordert und die Hauptamtlichen sind vielfach in Verteidigungsposition und somit auch mehr und mehr frustriert. Man kann die Entwicklung, die vor allem dem gesellschaftlichen Wandel und den zurückgehenden Zahlen an Kirchenmitgliedern geschuldet ist, aber auch als eine Chance betrachten, erst recht, wenn man die Geschichte der Kirche in unserem Land betrachtet.

Ich habe eine Zeit lang mal in alten Kirchenchroniken gestöbert. Interessant ist, dass es das Gemeindeleben, so wie wir es kennen, erst seit ein paar Jahrzehnten, genauer gesagt seit dem Zweiten Weltkrieg gibt. Früher hatte zwar fast jedes Dorf seine Kirche, zwei Dörfer zusammen vielleicht einen Pastor. Aber es gab keine Gemeindehäuser, Gemeindekreise, Jugendgruppen, Kindergottesdienste, Seniorennachmittage… All dies sind recht moderne Entwicklungen, weil man sich in Gemeinden mündiger und sozial gut aufgestellt begegnen wollte.

Davor war der Mittelpunkt des Lebens in der Kirchengemeinde der sonntägliche Gottesdienst. Darüber hinaus gab es noch den Konfirmandenunterricht, vielleicht hier und dort Bibelkreise und seit Ende des 19. Jahrhunderts die unabhängige, aber mit der Kirche verbundene Organisation der Frauenhilfe. Jeweils sonntags finden in unserer Propstei immer noch etwa 20 Gottesdienste statt. Es gibt immer eine Kirche in unserer Nähe, wo wir hinfahren können – es gibt Zeiten für Frühaufsteher und Langschläfer. Kindergottesdienste heißen heute oft Kinderkirche und finden in einigen Gemeinden (meistens an irgendwelchen Wochentagen) statt. Für die Jugendarbeit haben wir über das hinaus, was die Gemeinden noch leisten können, den propsteiweiten Jugenddienst und ein Jugendzentrum (D7) mit vielen Angeboten. Kinderchor und Gospelchor stehen neben vielen interessanten Konzerten und Veranstaltungen im Angebot der Propsteikantorin. Die Evangelische Familienbildungsstätte bietet zahllose Kurse an, nicht zu vergessen die Diakonie.

Und alles kann der, der sucht, auf entsprechenden Seiten im Internet finden: Am besten, Sie fangen die Suche auf der Seite der Propstei an. Also ich finde, wenn man ein bisschen über seinen eigenen Kirchturm hinwegsieht, muss man nicht traurig sein, sondern kann sich über viele Möglichkeiten freuen. Und mal ehrlich – eröffnet das nicht vielleicht ganz neue Horizonte?