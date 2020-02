Schreiben bildet

Lesen bildet, sagt der Volksmund. Das Schreiben allerdings auch – zumindest indirekt. Nachdem ich vor einigen Tagen an dieser Stelle einen launigen Text über meine Vorliebe für die franko-belgische Comic-Serie „Spirou und Fantasio“ zum Besten gab, kam ich kurz darauf mit einer Leserin ins Gespräch, die meinen Bildungshorizont erweiterte. Und zwar um die Comics, die sich um Nick drehen. Genauer gesagt, ist es „Der kleine Nick“, um den es hier geht. Diese Geschichten seien herzallerliebst und ganz sicher auch etwas für meinen Nachwuchs, sagte die belesene Dame mit Begeisterung in der Stimme. Noch weiß ich gar nicht so genau, was die Faszination der Nick-Comics ausmacht, denn in Händen gehalten habe ich ja bisher noch keine. Nur so viel habe ich bisher erfahren, dass Nick den ein oder anderen Mitmenschen doch mal zur Verzweiflung treibt. Ich werde mich auf jeden Fall demnächst einmal aufmachen in eine Bibliothek und nach dem Nick suchen. Auf jeden Fall haben die Geschichten um den Jungen auch etwas frankophiles, den zu den Autoren der Nick-Reihe zählt der Franzose René Goscinny, der auch Asterix und Lucky Luke zeichnete. Möglicherweise habe ich ja mit diesen Zeilen ganz nebenher auch Ihren Bildungshorizont erweitern können.

