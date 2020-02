Beach-Bar am Salzgittersee soll Betrieb fortsetzen

Die Beach-Bar am Salzgitter, die im vergangenen Jahr in die Probesaison ging, hat die Politik überzeugt. Der Rat hat jüngst in nichtöffentlicher Sitzung beschlossen, das mobile Strandlokal mindestens bis 2025 jährlich zur Sommersaison an den Oststrand zurückkehren zu lassen – danach kann jeweils um...