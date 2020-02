Jethro Tull kommt zum Kultursommer

Es ist ein Ritterschlag für den Kultursommer (30. Juli bis 9. August), dass Ian Anderson von Jethro Tull nachgefragt hat, ob er bei der Veranstaltung in Salder wieder auftreten kann. Da sagten die Salzgitteraner Kulturbeauftragten nicht Nein, und so wird die weltberühmte Band um den prägnanten Flötisten in diesem Jahr einen Teil des Programms (8. August) bestreiten, das am Dienstag vorgestellt wurde. 1000 Tickets seien bereits weg,...