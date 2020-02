Fachleute raten: Salzgitter soll aktiv Hausärzte umwerben

Wenn nicht effektiv gegengesteuert wird, spitzt sich der spürbare Ärztemangel in Salzgitter weiter zu. Davor hat am Dienstag die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) gewarnt. Dass wegen fehlenden Personals derzeit dem Medizinischen Versorgungszentrum Salzgitter (MVZ) mit Praxen in Lebenstedt und Hallendorf das Aus droht, sei eine konkrete Folge, betont der Vorsitzende des Bezirksausschusses, Thorsten Kleinschmidt. Im Vorfeld...