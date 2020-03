Die Kino-Doku „Elephant to india – Die Geschichte einer weiten Reise ins Herz Asiens“ wird in Salzgitter gezeigt.

Salzgitter. Die Kino-Doku „Elephant to India – Die Geschichte einer weiten Reise ins Herz Asiens“ wird am Sonntag, 8. März, im Kultiplex-Kino gezeigt.

Regisseur der Doku „Elephant to india“ zu Gast in Salzgitter

Die Vorstellung beginnt um 17 Uhr. In der Doku geht es um eine Vespareise von Deutschland nach Indien.

Wolfgang Pröhl, so heißt es in der Mitteilung, ist einer der drei Abenteurer und auch Regisseur der Doku. Er werde am Sonntag persönlich anwesend sein und die Fragen der Besucher beantworten. Er werde erzählen, wie es überhaupt zu dem Kinofilm kam, wie schwierig es sei, so einen Film in den Kinos zu platzieren und wo es Hilfe gibt.