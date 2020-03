Feuerwehr Engerode huldigt den weiblichen Mitgliedern

Dazu hatten Ortsbrandmeister Carsten Sukopp und die Sprecherin der Damengruppe, Dagmar Schrader, die Frauen der Wehr eingeladen. Beide berichteten vor Gästen davon, dass im Februar 1980 29 Frauen in die Feuerwehr Engerode eingetreten seien. Im Dezember des Jahres sei auch die Jugendfeuerwehr durch fünf Mädchen verstärkt worden.

Im Herbst 1981 absolvierten die ersten 14 Frauen erfolgreich den Grundausbildungslehrgang, heißt es in der Mitteilung. Die persönliche Schutzausrüstung habe seinerzeit aus geliehenen Overalls der Männer und den Helmen der Jugendfeuerwehr bestanden.

Die Gäste hätten in ihren Grußworten von Pionierarbeit gesprochen. Es sei ein schwerer Weg gewesen, den die Frauen in der Wehr gegangen seien. Sie hätten sich immer wieder neuen Herausforderungen stellen und sich geschickt durchsetzen müssen. „Nach guten Prüfungsergebnissen mussten auch die Männer erkennen, dass es sich bei den Frauen um ernstzunehmende und vollwertige Feuerwehrmitglieder handelte“, sagte der damalige Lehrgangsprüfer Rolf Piotrowski. Trotzdem hätten einige Männer dagegen gearbeitet, weil sie der Meinung gewesen seien, Frauen gehörten nicht in die Wehr. Doch die Frauen hätten sich durchgesetzt.

Im Zuge der Feierstunde wurden die Engeröder Feuerwehrfrauen Elisabeth Düerkop, Ingeborg Gross, Marlies Neu, Sigrid Pangritz, Rosi Schur, Ingrid Sukopp und Edith Wilczak für jeweils 40-jährige Mitgliedschaft und geleistete Arbeit geehrt. Maria Aust und Monika Sternberg erhielten die Ehrennadel für jeweils 25-jährige fördernde Mitgliedschaft. Dagmar Schrader bekam von der Damengruppe ein Präsent für ihre 25-jährige Tätigkeit als Sprecherin der Damengruppe. Sie leite damit einen wichtigen Teil der Freiwilligen Feuerwehr Engerode, heißt es abschließend in der Mitteilung.