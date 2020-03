„Brandhäuser“ in Salzgitter-Bad: Wohnbau erwägt Kauf

Es gibt offenbar konkrete Neubaupläne für die beiden Fachwerkhäuser an der Marktstraße 4 und 6, die beim Großbrand am 8. April 2019 in der Altstadt stark beschädigt wurden. So erwägt die Wohnungsbaugesellschaft Salzgitter (Wohnbau) das insgesamt rund 700 Quadratmeter große Grundstück zu kaufen, das...