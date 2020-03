Propst aus Salzgitter zu Corona: Nicht in Hysterie verfallen

Angesprochen auf den Umgang der Propstei Lebenstedt mit dem Corona-Virus, sieht Propst Uwe Teichmann keinen Grund in Panik auszubrechen: „Es ist Vorsicht geboten, wir sollten aber nicht in Hysterie verfallen“, sagte Teichmann am Donnerstagvormittag im Gespräch mit unserer Zeitung. Wichtige Aufgabe...