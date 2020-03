Wegen Corona: Eintritt verboten!

Sollte ich das Thema Corona dieser Tage nun auch noch einmal an dieser Stelle aufgreifen? Oder wäre das überzogen? Ich denke, das geht schon klar. Es spricht ja kaum jemand noch über etwas anderes. Und vielleicht gelingt es mir an dieser Stelle ja auch, zumindest dem ein oder anderen ein Schmunzeln zu entlocken – was Oliver Welke zumindest bei mir am Freitagabend mit der heute-Satireshow im ZDF nicht gelungen ist. Jedenfalls musste ich derweil lachen, als mein ältester Spross mich fragte, ob ich nicht lesen könne. An seiner Zimmertür hing tatsächlich ein Zettel: „Eintrit verboten!“. Gut, es fehlte ein „t“, aber das sehe ich ihm nach einem Halbjahr in der Schule gerne nach. Fehlerfrei hatte er jedenfalls auf einem zweiten Zettel notiert, warum der Eintritt verboten ist: Wegen Corona! Gedacht ist die Botschaft indes vor allem für seine dreijährigen Zwillingsbrüder. Dass sie noch nicht lesen können, ist ihm derweil entfallen. Rein sollen sie in sein Zimmer trotzdem nicht – auch wenn er sie abgöttisch liebt. Mit dem Virus hat das alles aber herzlich wenig zu tun, sondern vielmehr mit einer Aktion aus der Vorwoche – da verwüsteten die Zwillinge das Zimmer des großen Bruders. Die Hoffnung, dass das Wort Corona sie abschrecken würde, erfüllte sich allerdings nicht…

