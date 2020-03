Mein Beruf bedingt es, dass ich ein kontaktfreudiger Mensch bin. Seit Tagen ertappe ich mich nun allerdings ständig dabei, glücklicherweise, dass ich intuitiv zu meinen Mitmenschen auf Distanz gehe. Wenn sich Gespräche ergeben, stehe ich automatisch meist sofort in zwei Metern Entfernung. Es sei denn, ich bin mit meiner Familie zusammen. Woran ich mich allerdings nicht so recht gewöhnen kann, ist, dass Menschen die Straßenseite wechseln, wenn sie mich sehen. Während einer Pause, in der ich durch Lebenstedt spazierte, passierte mir das am laufenden Band. Meist waren es ältere Menschen, die nahezu reflex- und fluchtartig den scheinbar rettenden Gehsteig auf der anderen Seite aufsuchten. Das ist ein befremdliches Gefühl, auch wenn ich das Verhalten nachvollziehen kann. Es kommen ganz sicher wieder angenehmere Zeiten. Glück auf, liebe Salzgitteraner!

