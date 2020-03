Desinfektionsmittel aus Salzgitters Kliniken geklaut

Selbstverständlich ist gerade in den beiden Krankenhäusern Salzgitters – dem Helios-Klinikum in Lebenstedt und dem St. Elisabeth-Krankenhaus in Salzgitter-Bad – das Corona-Virus das beherrschende Thema, schon seit mehreren Wochen. Dabei müssen sich die Leitungen der beiden Häuser allerdings auch mit Vorfällen beschäftigen, die für die allermeisten Bürger nicht nachvollziehbar sein dürften. So ist es im Klinikum im Norden der Stadt in den vergangenen Tagen vermehrt zu Diebstählen von Handdesinfektionsmitteln gekommen. Geschäftsführerin Alice Börgel hat darauf mit ihrer Mannschaft konsequent reagiert. Einschneidender ist noch eine Regelung, die ab Dienstagmorgen gilt: das Besuchsverbot in niedersächsischen Krankenhäusern.

„Wir haben sämtliche Spender für Desinfektionsmittel im Klinikum eingesammelt“, berichtet Börgel im Gespräch mit unserer Zeitung. Das bedeute natürlich nicht, dass die Mittel im Klinikum nicht mehr verwendet würden. Das Personal führt die Desinfektionsmittel nun ständig in handlichen Behältnissen in Taschen mit sich.

Auch andere Dinge haben sich in den zurückliegenden Tagen im Lebenstedter Klinikum verändert. So sind die Grünen Damen nicht mehr im Einsatz, auch Praktikanten betreten das Haus zurzeit nicht mehr. „Die muslimische Seelsorge hat sich ebenfalls zurückgezogen“, so Börgel.

Am Montagabend gab die niedersächsische Sozialministerin Carola Reimann schließlich bekannt, dass ab Dienstagmorgen ein Besuchsverbot für Krankenhäuser gilt. Immerhin durfte jeder Patient im Klinikum Lebenstedt bisher, seit Beginn vergangener Woche, noch einen Besucher pro Tag empfangen.

Im St. Elisabeth-Krankenhaus in Salzgitter-Bad hatte man die Besucher bisher auf die besondere Situation in Zeiten des Corona-Virus über Aushänge und am Empfang aufmerksam gemacht. Gesonderte Einschränkungen für Besuche gab es nicht, „außer dass wir darauf hingewiesen haben, dass die Besuche reduziert werden sollten“, so Krankenhaus-Geschäftsführer Lutz Blume. Von der aktuellen Entscheidung zum Besuchsverbot zeigte er sich, angesichts der dynamischen Entwicklungen der vergangenen Tage, nicht überrascht. Damit das ab Dienstagmorgen um 6 Uhr geltende Besuchsverbot umgesetzt werden kann, traf er am Montagabend noch mit Mitarbeitern des St. Elisabeth-Krankenhauses entsprechende Vorkehrungen. Ausnahmen von dem Besuchsverbot werde es allerdings geben, so Blume. „Patienten auf den Palliativ- und Kinderstationen sollen weiterhin besucht werden dürfen.“ Auch für die Geburtsstation, sprich für Väter, wird es für Besuche eine Ausnahmeregelung geben, so Blume.

Unterdessen ist es in Blumes Haus ebenfalls zu Diebstählen von Desinfektionsmitteln gekommen. Die entsprechenden Spender hängen indes noch. „Wir haben zuletzt einfach deutlich weniger eingefüllt“, sagt der Geschäftsführer. Die Sorge, dass die Mittel gestohlen werden, dürfte sich mit dem Besuchsverbot nun deutlich verringern.

Schon vor dem ausgesprochenen Besuchsverbot hatte es diverse Änderungen im Betriebsablauf des Krankenhauses gegeben. „So werden Operationen, die planbar sind, erst einmal nicht terminiert“, sagt Blume. In der Notaufnahme gibt es derweil weiterhin ein großes Patientenaufkommen. Allerdings hat sich das Krankenhaus auch hier auf Patienten eingestellt, die sich möglicherweise mit dem Corona-Virus infiziert haben. „Wir separieren die Patienten, bei denen es einen entsprechenden Verdacht gibt, und haben für sie ein eigenes, isoliertes Untersuchungszimmer eingerichtet“, so Blume.

Seine Berufskollegin Börgel aus Lebenstedt hofft derweil mit Blick auf den Corona-Virus auf die Vernunft und Einsicht ihrer Mitmenschen: „Es ist wichtig, dass von allen ernst genommen wird, was die Kanzlerin, Gesundheitsämter und Kliniken sagen, damit die Eindämmung des Corona-Virus gelingen kann.“

