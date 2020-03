Corona-Virus: Salzgitters Krankenhäuser suchen Freiwillige

Bereits seit drei Wochen bereiten sich Krisenstäbe in den beiden Salzgitteraner Krankenhäusern auf das Corona-Virus vor. Die aktuellste Maßnahme am Helios-Klinikum in Lebenstedt, wo seit diesem Mittwoch erstmals in Salzgitter ein Corona-Patient intensiv-medizinisch behandelt wird, war das Aufstellen von zwei Zelten im Eingangsbereich. Unterdessen wurden Besucher des St. Elisabeth-Krankenhauses in Salzgitter-Bad am Dienstag und Mittwoch...