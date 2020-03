Corona: Polizei in Salzgitter will Regeln schärfer kontrollieren

Nicht jedem scheint vollends klar, wie ernst die Lage ist. Mancherorts wurde in den vergangenen Tagen öffentlich in größeren Gruppen gefeiert, dicht an dicht saßen Bürger in Cafés, einzelne Geschäfte öffneten entgegen der Anordnungen. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius hat nun angekündigt: Ab sofort kontrollieren Polizei und Kommunen die bestehenden behördlichen Anordnungen im Kampf gegen das Coronavirus schärfer. „Die...