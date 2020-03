Salzgitters OB: Es droht wirtschaftlicher Supergau

Die Spätschicht am Donnerstag war vorerst die letzte im Volkswagenwerk Salzgitter. Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise in der Stadt schätzt der Oberbürgermeister als dramatisch ein.

Oberbürgermeister (OB) Frank Klingebiel kündigte an, angesichts der SARS-CoV-2-Krise Unternehmen in der Stahlstadt nach Kräften zu helfen, die Herausforderungen zu meistern. „Das, was die Stadt Salzgitter tun kann, werden wir tun. Wir werden hiesige Unternehmen soweit möglich durch Maßnahmen wie Gewerbesteuerstundung oder Herabsetzung der entsprechenden Vorauszahlungen unterstützen. Entscheidend wird aber der Umfang und die Schnelligkeit von Staatshilfen für die gesamte Wirtschaft auch in Salzgitter sein.“ Und hier fordert der OB mehr, als bisher auf den Weg gebracht wurde.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung Ich willige ein, dass mich die BZV Medienhaus GmbH regelmäßig per E-Mail über Medienangebote (Digital und Print), Gewinnspiele, Leserreisen, Treueangebote, Meinungsumfragen, Veranstaltungen sowie Angebote aus dem Online-Shop per E-Mail informiert. Diese Einwilligung kann ich jederzeit per E-Mail, durch Nutzung des in den E-Mails enthaltenen Abmeldelinks, widerrufen.



Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Corona in Artikel Opt-In-Text * Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

„Die Corona-Krise trifft mit voller Wucht die salzgitteraner Wirtschaft – unsere Industriebetriebe, unseren Mittelstand, das Handwerk, große Teile des Einzelhandels, Bars, Hotel- und Gastronomiebetriebe, die Reiseverkehrsbranche, die Landwirtschaft und vieles mehr“, erklärte das Stadtoberhaupt am Samstag.

„VW hat bereits seit Donnerstag seine Werke geschlossen und Kurzarbeitergeld beantragst.“ MAN werde ab Montag nachziehen. Restaurants, Speisegaststätten, Systemgastronomie, Imbisse und Mensen müssen aufgrund der Allgemeinverfügungen der Landkreise und Städte landesweit seit Samstag schließen. Zahlreiche Betriebe und deren Beschäftigte bangen um ihre Existenz. Es drohe der wirtschaftliche Supergau. „Viel schlimmer als bei der Finanzkrise 2008.“

Hier sieht Klingebiel den Bund und das Land Niedersachsen in der Pflicht. „Bund und Länder haben zwar erkannt, dass es überlebenswichtig ist, schnellstens Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft zu ergreifen.“ Doch er mahnt: „Diese staatlichen Soforthilfen dürfen sich nicht nur auf Steuererleichterungen, zinsfreie Stundungen, Bürgschaften und Kreditprogramme beschränken. Das Geld muss in den Kassen der bereits vielfach in ihrer Existenz bedrohten Betriebe ankommen.“

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit: Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Bereits jetzt sei der Zugang zum Kurzarbeitergeld flexibler gestaltet worden. Beschlossen habe die Bundesregierung zudem ein Maßnahmenpaket, das Unternehmen bei der Bewältigung der Corona-Krise unterstützen soll. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) soll bestehende Kreditangebote für Unternehmen, Selbstständige und Freiberufler nutzen und die Zugangsbedingungen und Konditionen verbessern. Das reiche jedoch nicht, meint Klingebiel: „Hierbei handelt es sich nicht um Zuschüsse!“

Darüber hinaus wurde am vergangenen Donnerstag bekannt, dass die Bundesregierung ein milliardenschweres Hilfspaket für Solo-Selbständige ohne Angestellte und andere Kleinstfirmen plant. Sie sollen mit mindestens 40 Milliarden Euro unterstützt werden – sowohl Zuschüsse als auch Darlehen.

Im Gespräch sind Klingebiel zufolge Zuschüsse von bis zu 10.000 Euro für Firmen mit maximal fünf Mitarbeitern und bis zu 15.000 Euro für Firmen mit bis zu zehn Beschäftigten – für eine Dauer von maximal drei Monaten. Details seien noch nicht bekannt, da das Bundeskabinett diese Hilfen erst am Montag beschließen soll.

Zudem hat das Land ein Maßnahmepaket zur Bekämpfung der Auswirkungen der Corona-Krise in Höhe von 1,4 Milliarden Euro auf den Weg gebracht. Es werden kurzfristige Förderprogramme vorbereitet. Als schnelle Hilfe für kleine und mittlere Unternehmen werden bei der staatlichen NBank Kredit-Programme erarbeitet.

Auch für in Not geratene Kleinstunternehmen weniger als zehn Beschäftigte und weniger als zwei Millionen Euro Jahresumsatz) und Familienbetrieben ist Hilfe geplant, damit die finanziellen Belastungen durch die Corona-Krise nicht deren Geschäftstätigkeit zerstören. Im Rahmen des Nachtragshaushaltes des Landes Niedersachsen soll ein Landesprogramm in Form einer Zuschussförderung aufgelegt werden. Volumen: voraussichtlich 100 Millionen Euro „Die Förderhöhe soll voraussichtlich 20.000 Euro je Unternehmen betragen, die als einmaliger Zuschuss gewährt werden kann.“

Klingebiel lobt: „Die Maßnahmen sind gut, müssen aber drastisch aufgestockt werden.“ Ähnlich wie in Bayern. Das Bundesland habe bereits verkündet, zum Schutz der bayrischen Wirtschaft vor den Auswirkungen des Coronavirus unbürokratisch 10 Milliarden Euro als Soforthilfe bereitzustellen.

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen

1262 Fälle von Coronavirus sind in Niedersachsen bestätigt