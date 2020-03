Salzgitteraner übt Einparken für Führerschein – Anzeige

Ein Mann übt das Einparken an der BBS in Lebenstedt –

Er wollte sich nur den letzten Schliff für die praktische Führerscheinprüfung holen – nun läuft gegen einen Salzgitteraner ein Strafverfahren. Sein Verhalten war gut gemeint – doch leider nicht ganz gemäß ganz regelkonform. Mit den Worten „Wir üben doch nur das Einparken!“ begann eine Verkehrskontrolle, die von Beamten der Polizei in Salzgitter am Freitagabend gegen 19 Uhr auf dem Parkplatz der Berufsbildenden Schulen in Fredenberg durchgeführt wurde. Den Beamten war zuvor die unsichere Fahrweise des 22-jährigen Mannes am Steuer eines Autos aufgefallen. Wie der eröffnende Satz des Mannes bereits vermuten ließ, war der Mann nicht im Besitz eines Führerscheins.

Auf dem Beifahrersitz befand sich der Fahrzeugbesitzer, ein 21-Jähriger. Er hat der Polizei zufolge zwar einen Führerschein – jedoch keine Fahrlehrerlizenz. Gegen beide Männer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zulässig wäre eine solche Aktion nur auf einem – etwa durch einen Zaun – klar vom öffentlichen Raum abgegrenzten Privatgrundstück, machte ein Polizeisprecher deutlich.