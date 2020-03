10.000 Euro für Sonja aus Salzgitter

Der zweite Straßenpreis der Deutschen Postcode Lotterie im März geht dank des gezogenen Postcodes 38226 XK nach Salzgitter. Gewinnerin Sonja (den Nachnamen nennt die Lotterie in ihrer Pressemitteilung aus Datenschutzgründen nicht) freut sich über 10.000 Euro. „Die 48-Jährige hat auch einen Job, der Glück bringt: Sie arbeitet als Bürokraft bei einem Schornsteinfeger“, so die Lotterie. Die 48-Jährige freue sich riesig: „Das ist wie Weihnachten, Ostern, alles zusammen!“

Dank Sonja und allen anderen Teilnehmern aus Niedersachsen werden laut der Mitteilung gemeinnützige Organisationen in der Nähe unterstützt. So fördert die Soziallotterie unter anderem das Kunstprojekt „Was ist Identität, Heimat und Interkulturalität?“ vom „Roots – Förderverein Interkultureller Garten‘ in Braunschweig. Das Projekte helfe dabei, Flüchtlinge in Braunschweig und Umgebung zu integrieren.