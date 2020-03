Corona-Regeln: Polizei Salzgitter ermahnt 37 Personen

37 Personen hat die Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel in der Zeit von Donnerstag, 6 Uhr, bis Freitag, 3 Uhr, angetroffen, die sich nicht an die derzeitigen Corona-Auflagen für den Kontakt gehalten hätten. 27 Ordnungswidrigkeitenverfahren leitete sie ein. Die Zahlen beziehen sich auf den gesamten Inspektionsbereich, Daten nur für Salzgitter gibt es nicht, so die Polizei.

„Die angesprochenen Personen zeigten sich alle sehr kooperativ und hatten für die polizeilichen Maßnahmen Verständnis“, berichtet Polizeisprecher Matthias Pintak. Konkret wurde am Donnerstag um 18 Uhr eine 5-köpfige Personengruppe in der Einsteinstraße in Lebenstedt auf einer Grünfläche angetroffen, die sich zum Badminton spielen getroffen hatte. In Salzgitter-Bad in der Burgundenstraße führten die Beamten gegen 13.15 Uhr ein klärendes Gespräch mit einem Mann, der laut Zeugenaussagen ein offensichtlich falsches Hustverhalten an den Tag gelegt hatte. Eine weitere Gruppe von fünf Personen traf die Polizei am Salzgittersee. Die Polizei appelliert weiter an die Vernunft aller Mitbürger: „Bitte begeben Sie sich nicht in Gefahr und gefährden nicht andere durch ihr Verhalten.“