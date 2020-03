Salzgitters Motorrad-Gedenkfahrt wird wegen Corona verschoben

Die für den 25. April geplante diesjährige Motorrad-Gedenkfahrt zwischen Salzgitter und Braunschweig muss wegen der Corona-Krise auf den 12. September verschoben werden. Weil noch nicht abzusehen ist, wie sich die Pandemie in Salzgitter weiter entwickelt, hat sich die Arbeitsgemeinschaft christlicher Motorradfahrer (acm) zu diesem Schritt entschlossen. Die Veranstaltung lockt jährlich tausende Besucher in die Stahlstadt und gehört damit zu den gewichtigsten Aktionen in der Kommune.

Die Entscheidung sei in Absprache mit den Behörden in Salzgitter und Braunschweig, aber auch mit dem Schirmherr, Oberbürgermeister Frank Klingebiel, gefallen, hieß es gestern in einer Mitteilung der Stadt. Der OB erklärte dazu, die Gesundheit aller Teilnehmer – Kradfahrer, Besucher oder Helfer – „steht absolut im Vordergrund“. Die Gedenkfahrt sei eine feste Institution der Stadt. Klingebiel zeigte sich erfreut, dass es gelungen sei, einen Ausweichtermin zu finden.

Die Verantwortlichen haben laut Stadt bereits begonnen, die Motorrad-Gedenkfahrt im September zu planen. Die Kirchengemeinde St. Blasii in Braunschweig hat indes mitgeteilt, dass der Braunschweiger Dom für den Gedenkgottesdienst am 12. September zu Verfügung steht. Es ist der Ort, an dem die Tour zur Erinnerung an die im Straßenverkehr getöteten Biker jedes Jahr endet.