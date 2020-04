Ansturm auf die Baumärkte in Salzgitter

Gut über 100 Meter lang ist die Schlange vor dem Globus Baumarkt in Salzgitter-Lebenstedt am frühen Samstagmorgen. Hier und in den anderen Baumärkten der Region herrschte großer Andrang. Von überall kamen Menschen, um sich mit allen möglichen Materialien und Utensilien einzudecken. Angelockt vom...