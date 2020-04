Unbekannter beschädigt in Salzgitter PKW mit seinem Pflug

Der Fahrer der grünen landwirtschaftlichen Maschine fuhr weiter, ohne sich zu kümmern, so die Polizei. Der Unfall ereignete sich demnach am Montag gegen 16.15 Uhr auf der Landesstraße 512 bei Salzgitter-Bad. Der Landwirt sei aus Groß Mahner kommend in Richtung Ohlendorf unterwegs gewesen.

Der Unfall habe sich kurz vor dem Bahnübergang Ortseingang Groß Mahner ereignet. Schaden: mindestens 5000 Euro. Hinweise: (05341) 8250.