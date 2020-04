Zwei weitere Salzgitteraner an Corona gestorben

Ein Pfleger kümmert sich auf unserem Symbolfoto um einen Patienten, der in einem Intensivzimmer an einem Beatmungsgerät und einem Dialysegerät hängt.

In Salzgitter sind zwei weitere Menschen an Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus gestorben. Damit hat Salzgitter bisher drei Corona-Opfer zu beklagen. Nach Mitteilung der Stadt handelt es sich um einen 59-jährigen und einen 84-jährigen Mann. Sie seien trotz intensivmedizinischer Behandlung und künstlicher Beatmung verstorben, heißt es laut Pressemitteilung. Aus Gründen des Datenschutzes macht die Stadt keine weiteren Angaben.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung Ich willige ein, dass mich die BZV Medienhaus GmbH regelmäßig per E-Mail über Medienangebote (Digital und Print), Gewinnspiele, Leserreisen, Treueangebote, Meinungsumfragen, Veranstaltungen sowie Angebote aus dem Online-Shop per E-Mail informiert. Diese Einwilligung kann ich jederzeit per E-Mail, durch Nutzung des in den E-Mails enthaltenen Abmeldelinks, widerrufen.



Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Corona in Artikel Opt-In-Text * Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

In Salzgitter gibt es aktuell 94 bestätigte Fälle der Corona-Infektion, meldet die Stadt auf ihrer Homepage (Stand 9. April, 15.30 Uhr). Das sind neun Infizierte mehr als noch am Mittwoch. 48 Personen sind demnach mittlerweile nicht mehr infektiös und genesen (plus 4). Es gab in Salzgitter bislang einen Todesfall, der auf eine Corona-Erkrankung zurückzuführen ist, heißt es weiter. 471 Personen befinden sich aktuell in angeordneter häuslicher Quarantäne (minus 59). Für 546 Personen wurde die häusliche Quarantäne mittlerweile wieder aufgehoben (plus 21).

Corona in Salzgitter und Umland – Was Sie jetzt wissen müssen

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen