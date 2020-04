Susanne Felka beantwortet Fragen am Telefon.

Quartiersmanagerin in Salzgitter lädt zum Telefongespräch ein

Vielen fehlt der direkte Kontakt, die Möglichkeit zum Austausch. Susanne Felka, Johanniter-Quartiersmanagerin im Wohnbau-Südstadtzentrum, möchte helfen: mit dem Telefon. Ab sofort ist Felka regelmäßig telefonisch zu erreichen, heißt es in einer Pressemitteilung. „Wer möchte, kann einfach zum Hörer greifen und mich anrufen“, berichtet sie.

Von Montag bis Donnerstag – jeweils von 13 bis 15.30 Uhr sitzt die Quartiersmanagerin im Südstadtzentrum am Telefon. Anrufen könne jeder, der Lust habe. Das Thema des Gesprächs? Völlig offen. Sorgen, Probleme, Alltagsgeschichten… „Wir können gern die ernsten Sachen besprechen, aber ich lache auch gern mit meinen Gesprächspartnern“, sagt Felka. Sie habe für alles und jeden ein offenes Ohr. Das Südstadtzentrum selbst sei momentan geschlossen. Die Besucher, die sonst regelmäßig in der Wohnbau-Einrichtung vorbeischauen, seien alleine zu Hause. Viele von ihnen seien in einem höheren Alter, manche auch ohne Familie. „Da kann einen schon die Einsamkeit überkommen“, weiß Felka. Für diese Menschen wolle die Johanniterin da sein.

Aber auch wer noch nie das Südstadtzentrum besucht habe, dürfe der Telefoneinladung gerne folgen: Das Angebot richte sich an alle Salzgitteraner. Egal ob alt oder jung, aus dem Norden der Stadt oder aus dem Süden – wer einfach mal eine Runde reden wolle, sei bei Susanne Felka an der richtigen Adresse.

Telefonzeit ist montags bis donnerstags von 13 bis 15.30 Uhr. Kontakt unter .