Container für Müll und Wertstoffe in Salzgitter brennen

Lebenstedt. Die Polizei ermittelt in mehreren Brandfällen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand handle es sich in allen Fällen um Brandstiftung.

So entstand bei einem Brand mehrerer Müllcontainer sowie eines Papiercontainers auf dem Hans-Böckler-Ring am Dienstag zwischen 3.05 und 3.25 Uhr ein Schaden von 2000 Euro. Am Hüttenring in Lebenstedt brannten nach Polizeiangaben am Dienstag gegen 2.40 Uhr drei Papier- und Glascontainer. Schaden: etwa 4500 Euro. Die Polizei schließt einen Tatzusammenhang nicht aus. Zeugenhinweise: (05341) 18970.