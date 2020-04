Salzgitters Schulen proben ab Montag den vorsichtigen Neustart in Zeiten der Corona-Krise Unsere Zeitung hat nachgefragt, wie das Büffeln zu Hause funktioniert, aber auch, wie sich die Rektoren auf den Unterricht der Abschlussklassen vorbereiten.

So arbeitet das Gymnasium Salzgitter-Bad

„Bei uns im Gymnasium Salzgitter-Bad haben wir den großen Vorteil, dass wir eine sehr leistungsfähige und benutzerfreundliche Plattform für unsere interne Kommunikation haben: Über IServ und die dort implementierten Module können wir per Mail kommunizieren, Aufgaben für Klassen in einen Extra-Bereich einstellen und Video-Chats durchführen“, berichtet Schulleiter Hans-Günter Gerhold. Alle Lehrkräfte stellten in das Modul für ihre Schüler fachspezifische Aufgaben, die dann zusammen einen Wochenplan für die Klasse ergeben.

„Um das fehlende Unterrichtsgespräch ein wenig zu kompensieren, gibt es regelmäßige Sprechstunden, die alle Lehrkräfte für ihre Schüler anbieten. Wir hoffen, dass wir mit dieser Mischung aus digitaler und direkter Kommunikation den Übungs- und Lernprozess sinnvoll initiieren und begleiten können“, so Gerhold.

Probleme gebe es bei einigen Schülern hinsichtlich der technischen Ausstattung. Noch sei unklar, ob alle daheim über die technischen Möglichkeiten verfügten, um Zugang zu den digitalen Angeboten zu haben. Hier gebe es gerade eine Befragung. Zudem werde ein Ausleihsystem für schulische Geräte installiert.

Die Reaktionen – sowohl bei den Schülern als auch bei den Lehrkräften – seien durchweg positiv. „Ich würde sie als eine Mischung von positiver digitaler Neugier und hohem Engagement charakterisieren. Alle versuchen, sich schnell auf diese schwierige und ungewohnte Situation einzustellen, probieren gern die verschiedenen Möglichkeiten im digitalen Neuland aus, haben Spaß daran und bleiben optimistisch und gelassen“, sagt Gerhold.

So reagieren die Berufsbildenden Schulen am Fredenberg

In den Berufsbildenden Schulen in Fredenberg sieht das Bild ähnlich aus. Unterrichtsstoff wird ebenfalls mit IServ und dem Postweg vermittelt. Alle Klassen erhalten Fernunterricht. Die Lehrkräfte sind am Schultag bis nachmittags per Mail, Chat oder telefonisch erreichbar, so Schulleiter Robert Ottens.

In den nächsten Wochen werde der Schulbetrieb stufenweise wieder hochgefahren. Für die Schulen stelle dieser Prozess eine große Herausforderung dar. „So müssen große Klassen geteilt werden, was einen erhöhten Bedarf an Räumen und Lehrkräften verursacht und eventuell einen Schichtbetrieb erforderlich machen wird. Es müssen neue Formen des Distanzlernens eingeübt und praktiziert werden“, sagt Ottens.

Doch auch hier verfügt nicht jeder Schüler zu Hause über einen PC oder zumindest ein Tablet. „Auf der anderen Seite stehen uns weniger Lehrkräfte als bisher für den Einsatz in der Schule zur Verfügung. Ein nicht unerheblicher Teil gehört einer Risikogruppe an und wird vorerst Heimarbeit ausüben müssen. Wir werden auf jede Frage eine Antwort suchen und uns allen Problemen gewohnt engagiert und flexibel stellen“, so Ottens.

Dennoch werde nicht alles reibungslos vonstatten gehen. Es sei nicht auszuschließen, dass Einzelinteressen oder die Interessen einiger Gruppen vorübergehend nicht optimal bedient werden könnten, räumt Ottens ein.

So agiert die Grundschule am See

Lehrkräfte in der Grundschule am See in Lebenstedt konferieren täglich ebenfalls online. Schüler werden per E-Mail oder auch direkt in den heimischen Briefkasten mit Aufgaben und Anregungen versorgt. Erschwert werde dies durch recht unterschiedliche Gegebenheiten technischer und sozialer Art. Je nach Sprachkompetenz des Elternhauses seien verschiedene Versionen beim schriftlichen Kontakt erforderlich. „Einige Kinder, so habe ich gehört, wünschen sich in die Schule zurück“, berichtet Schulleiterin Heike Neugebauer.

In der Grundschule soll der Unterricht in den vierten Klassen am 4. Mai wieder beginnen. Teile der Elternschaft aber sähen den Unterrichtsbeginn durchaus skeptisch. Völlig ungeklärt sei auch, welcher Anteil der Lehrkräfte zur Risikogruppe gehöre.

Wegen der gegebenen Umstände werde es lediglich Unterricht in den Hauptfächern geben. Die Größe der Klassenräume werde überprüft. Voraussichtlich könne jeweils eine halbe Klasse alle zwei Tage zur Schule kommen.

Die Unterrichtszeiten seien dann für die jeweiligen Klassen zeitversetzt. „Dafür ist ein Hygienekonzept dringend erforderlich. Es gibt keine Warmwasserversorgung in den Klassenräumen. Desinfektionsmittel fehlen bislang völlig“, so die Schulleiterin. Neugebauer wartet nun auf die angekündigten Regelungen des Niedersächsischen Kultusministeriums.

So bereitet sich die Schule Am Gutspark vor

Noch zwei Tage und die Schulen öffnen wieder – zumindest für die Prüflinge. Doch schon in dieser Woche sind allenfalls die Klassenräume leer, auf den Fluren und in den Sekretariaten herrscht – abstandsweise -- reger Betrieb. So freuen sich Handwerker und der Hausmeister in der sonst von 280 Schülern und 23 Lehrern bevölkerten Grund- und Hauptschule Flachstöckheim, der Schule Am Gutspark, dass sie nötige Ausbesserungs- und Renovierungsarbeiten mal ganz ungestört vom Pausenlärm erledigen können. Doch ganz so verlassen ist es um sie herum auch dieser Tage nicht.

Nahezu pausenlos kommen an diesem Vormittag Schüler vorbei, die sich in Begleitung von Vätern oder Müttern Lehrmaterial und Hausaufgaben für eine Woche abholen. Die Unterlagen haben Schulleiterin Dagmar Barnstorf-Brandes und ihr 23-köpfiges Lehrerkollegium nach Namen geordnet auf Tischen vor den Klassenräumen deponiert. Jeweils daneben gleich auch Ablagekörbe für die Abgabe erfolgreich gelöster Hausaufgaben.

Durch die Zwischentüren, an deren Klinken zur Berührungsvermeidung Kordeln mit Türstoppern befestigt sind, geht es zu den Klassenräumen für die Prüflinge der neunten und zehnten Klassen. Davor Abstandsmarkierungen für Schüler, die auf den Einlass warten. Im Innern namentlich zugeordnete Zweiertische mit nur je einem Stuhl. So kann jede zahlenmäßig halbierte Klasse im täglichen Wechsel vom zwei Meter entfernten Lehrer ohne Ansteckungsgefahr im selben Raum unterrichtet werden. Vorsorglich wischen die Reinigungskräfte statt zweieinhalb Mal wöchentlich nunmehr täglich Stühle und Tische gründlich ab.

Um die Jugendlichen auf den Ernst des Corona-Alltags vorzubereiten, lernen die Schüler am Montag auch gleich noch, wie sich mit Küchentüchern, Gummibändern und Tacker ein prima Mundschutz Marke Eigenbau herstellen lässt. Zugleich produziert die pädagogische Mitarbeiterin, die sonst die Näh-AG leitet, daheim mit ihrer Tochter Gesichtsmasken für alle anderen Schüler. Dass auch sonst der Trend zu Versammlungen aufgebrochen und abgegrenzte Bereiche bestimmten Gruppen zugeordnet werden, regulieren interne „Schülerfirmen“, die auch sonst gewichtige Aufgaben im Schulalltag eigenverantwortlich übernehmen. „Wir sind“, sagt Barnstorf-Brandes, „für die Zeit ab Montag gut aufgestellt“.

Doch die Rektorin, die zugleich auch Sprecherin der Interessengemeinschaft Schulleitung Salzgitter ist, verhehlt nicht die Probleme, die sie und ihre Kollegen an Schulen mit hohem Ausländeranteil etwa mit den mitunter schwierigen Kommunikationswegen zu den Eltern hat. Allerdings seien alle Väter und Mütter im persönlichen Telefonat vom Kollegium über die neuen Unterrichtsbedingungen informiert worden, betont Barnstorf-Brandes.

Doch viele Fragen bleiben offen: Wie gut werden die Schüler den Lehrstoff meisten? Werden Eltern gegen Prüfungsnoten in Corona-Zeiten klagen? Und wie viele Verfügungen wird das Land ihren Schulen noch mit auf den Weg geben?