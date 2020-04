Land soll Grundschule Steterburg unterstützen

Der für Salzgitter zuständige CDU-Landtagsabgeordnete Christoph Plett will sich in Hannover dafür einsetzen, dass an der Grundschule Steterburg wieder eine umfassende Sprachförderung für Kinder mit Migrationshintergrund gewährleistet wird. Zur Begründung gab der Politiker an, dass die Schule eine hohe Quote an Migrantenkindern habe. Derzeit seien 40 Prozent der Schüler Zuwanderer – Tendenz steigend.

„Viele dieser Mädchen und Jungen sind erst vor kurzer Zeit nach Deutschland gekommen und haben nur geringe oder gar keine Kenntnisse der deutschen Sprache, die Zahl derer ganz ohne deutsche Sprachkenntnisse wächst stetig“, erklärte Plett. Bis vor kurzem hätten der Grundschule ausreichend Fachkräfte zur Verfügung gestanden, um diese Kinder mittels besonderem Sprachförderunterricht individuell zu unterstützen. Doch seit Anfang Februar sei die Versorgung mit Lehrkräften – insbesondere im Bereich der Förderschullehrer so stark zurückgegangen, dass eine allgemeine Unterrichtsversorgung immer schwieriger werde. Daher hat Plett Kultusminister Grant Hendrik Tonne schriftlich um Unterstützung für die Schule gebeten. Die Einrichtung, ließ er ihn wissen, leiste „einen enormen Beitrag zur Integration neu ankommender Menschen in Salzgitter. Daher dürfe sie mit diesen Herausforderungen nicht allein gelassen werden. Die Erlasslage des Landes gibt nach Ansicht Pletts kaum eine ausreichende Förderung her, da keine Sprachförderstunden für Klasse 1 und 2 genehmigt würden. Hinzu käme in Klasse 3 und 4, dass sich die Stundenzahl, die genehmigt wird, mit der Dauer des Aufenthalts in Deutschland verringere. Das seien ab zwei Jahren nur noch zwei statt sechs Wochenstunden. Außerdem müsse für die Genehmigung der Sprachförderung eine Mindestgruppengröße gegeben sein.