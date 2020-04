Pferd, Katze, Hund?

In den Corona-Ferien haben Kinder ja eine Menge Zeit. Zum Beispiel, um darüber nachzudenken, welches Haustier sie denn gerne hätten. Fest steht: Eine Kuh kommt nicht infrage. Ich weiß nicht warum, nur, dass das so ist. Dafür kann sich der eine Sohnemann sehr gut einen Hund vorstellen, der nächste aber überhaupt nicht – weil er einmal gebissen worden ist und lieber eine kuschelige Katze möchte. Seitdem er Fury kennt – Sie wissen schon, das Pferd aus der uralten amerikanischen Fernsehserie – möchte der dritte im Bunde eben gerne ein Pferd. Aber bitteschön nicht so groß, eher so in die Richtung Island-Pony. Ab und an taucht auch noch der Wunsch nach einem Löwen oder Tiger auf. Ich habe ja noch die Hoffnung, dass demnächst wieder die Zoos öffnen dürfen. Dann komme ich wenigstens um die Anschaffung der letztgenannten Tiere herum...

Diskutieren Sie auf Facebook unter Salzgitter Zeitung oder mailen Sie an