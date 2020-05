Einjähriger läuft in Lebenstedt vor Auto – leicht verletzt

Ein einjähriger Junge ist am Montag gegen 19.10 Uhr von einem Garagenhof in der Kattowitzer Straße in die Einfahrt zu einem Parkplatz gelaufen und dabei von dem Ford einer 68-jährigen Frau leicht erfasst worden, die zu diesem Zeitpunkt auf den Parkplatz einfahren wollte. Das Kind erlitt nach Angaben der Polizei leichte Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in das Klinikum gefahren werden.

