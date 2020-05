Wohnungsbrand in Salzgitter: Feuerwehr rettet Bewohner

In der Nacht auf Sonntag rückten die Feuerwehr und die Polizei zu einem Brand in einer Erdgeschosswohnung in der Gertrudenstraße in Salzgitter-Bad aus. In der Wohnung befand sich laut Polizei ein „stark alkoholisierter Bewohner“. Die Feuerwehr brachte den Mann ins Freie. Er blieb unverletzt und wurde nach einer vorsorglichen Untersuchung wieder aus dem Krankenhaus entlassen.

Polizei: Brandursache „vermutlich Unachtsamkeit“

Das Feuer brach gegen 1 Uhr aus. „Ursächlich für den Brand war vermutlich Unachtsamkeit des Bewohners“, heißt es von der Polizei. Ein Schaden am Gebäude entstand nicht. feu