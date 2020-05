Steffen Gosewisch hilft während der Corona-Krise in Kolumbien

Seit 18 Jahren sammelt der Verein Viracocha Spenden für die von dem Salzgitteraner Steffen Gosewisch gegründete Stiftung Viracocha in San Agustín in Kolumbien. Wie die Stiftung mitteilt, unterstützt sie mit ihrem Programm „Ernährung und Bildung“ Kinder aus den ärmsten Familien. Sie ermöglicht ihnen den Schulbesuch durch die Ausgabe von Schulmitteln und einer gesunden warmen Mahlzeit an jedem Schultag.

Ausgangssperren entzieht Tagelöhnern die Lebensgrundlage

Seit Mitte März herrscht nun in San Agustin wegen der Corona Pandemie eine strenge Ausgangssperre. Dies trifft natürlich die arme Bevölkerung besonders hart, die schon bisher von der Hand in den Mund gelebt hat. Viele dieser Menschen arbeiten als Tagelöhner, was zurzeit nicht möglich ist. Gosewisch und seiner Frau Lina lassen in einem Geschäft am Ort Pakete mit Grundnahrungsmitteln füllen und ergänzen diese mit Gemüse von der stiftungseigenen Schulfinca. Die Pakete werden persönlich mit der Unterstützung von Personen der Kirchengemeinde und unter Polizeibegleitung an hungernde Familien und alte Menschen in Not verteilt. So sichern die Helfer die Versorgung der Menschen in San Agustín.

Eine Woche können vier Personen mit 12,50 Euro versorgt werden

Ein solches Lebensmittelpaket kostet ca 12,50 Euro und reicht für vier Personen etwa eine Woche. Bis heute konnten bereits 300 Pakete verteilt werden. Ermöglicht haben dies die Spender in Deutschland und Allerwelt.

In der Krise verteilt die Stiftung Care-Pakete

Zurzeit wird Gosewisch auch von Seinem Vater, Willi Gosewisch, unterstützt. Dieser sei kürzlich mit seiner Frau nach Kolumbien gereist, um bei der Arbeit der Stiftung mit anzupacken. Denn der Corona-Virus verändert auch in Kolumbien das Leben der Menschen, die Arbeit der Stiftung findet unter erschwerten Bedingungen statt. „Auch hier in Kolumbien gibt es Quarantäne und Ausgangssperre, außerdem sind Schulen und Geschäfte sowie das öffentliche Leben auf Eis gelegt“, wird Gosewisch Senior in einer Mitteilung der Stiftung zitiert.

Die Menschen sind verzweifelt, die Situation wird noch lange ernst sein

Je länger der Ausnahmezustand anhalte, desto verzweifelter würden die Mensch, so die Mitteilung weiter. Noch sei die öffentliche Ordnung einigermaßen unter Kontrolle, aber es käme vermehrt zu Kriminalität. Auch häusliche Gewalt sei ein Problem, das mehr und mehr zu beobachten sei. Da die Region San Agustín maßgeblich vom Tourismus abhänge, werde es selbst nach der Quarantäne lange dauern, bis sich die Situation normalisiert hat.

Die Stiftung benötigt Ressourcen, um die humanitäre Hilfe in Kolumbien fortführen zu können. Spendenkonto: Viras Salzgitter, IBAN: DE73 2505 0000 0003 1341 11, Verwendungszweck: Nothilfe für San Agustin. Die Stiftung bittet darum, den Absender mit Adresse anzugeben, damit eine Spendenbescheinigung ausgestellt werden kann. Weitere Informationen können auf Homepage: www.viracocha-ev.de abgerufen werden.