Unbekannter beschädigt Auto auf Parkplatz in Salzgitter-Bad

Salzgitter-Bad. Zu dem Vorfall kam es am Samstagnachmittag vor dem Einkaufszentrum an der Straße Am Pfingstanger. Die Polizei bittet um Hinweise.

Zwischen 14.15 und 14.30 Uhr hat am Samstag ein unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums an der Straße Am Pfingstanger in Salzgitter-Bad einen geparkten PKW Skoda beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, schreibt die Polizei. Der Schaden wird auf 200 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter (05341) 8250 bei der Polizei in Salzgitter-Bad zu melden. red