Unbekannte beschmieren Kniestedter Kirche in Salzgitter-Bad

Salzgitter-Bad. Die Tat geschah am vergangenen Wochenende. Ein Großteil der Schmierereien findet sich an Anbauten und nicht direkt auf dem historischen Mauerwerk.

Wie der Polizei erst jetzt mitgeteilt wurde, ist es bereits am vorvergangenen Wochenende zu Farbschmierereien am Mauerwerk und aufgestellten Metallstelen der Kniestedter Kirche in Salzgitter-Bad gekommen. Mit schwarzer Farbe wurden verschiedene Schriftzüge und sogenannte Pentagramme aufgebracht, heißt es in einer Mitteilung. Ein Großteil der Schmierereien findet sich an Anbauten der Kniki und nicht direkt auf dem historischen Mauerwerk. Die Sprayer sind allerdings am gesamten Gebäudeensemble aktiv gewesen. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.