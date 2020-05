In einem Fall von Unfallflucht ermittelt die Polizei derzeit am Schäfergarten in Groß Elbe. Wie die Beamten am Sonntag mitteilten, war es dort in der Zeit zwischen Freitag, 21.30 Uhr und Samstag, 7 Uhr, zu einer Karambolage gekommen. Ein bislang unbekannter Autofahrer hatte einen am Fahrbahnrand abgestellten Anhänger gerammt und dadurch beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.