Neue Direktor des Amtsgerichts in Salzgitter pocht auf Bürgernähe

Zu Beginn musste alles ganz schnell gehen. Am Morgen des 30. April bekam Frank im Sande (49) die Urkunde, mit der er zum neuen Direktor des Amtsgerichts Salzgitter ernannt wurde. Und am Mittag ging es dann ab in die Stahlstadt. Als er sich den Bediensteten des Gerichts coronabedingt draußen im Gerichtsgarten vorstellte, trugen alle Mundschutz und es begann zu regnen. „Der Anfang war nicht ganz einfach. Aber ich fühle mich gut aufgenommen“, sagt im Sande selbst, der mittlerweile rund vier Wochen im Amt ist. Zeit, um über erste Eindrücke zu reden und Fragen zu klären: Woher kommt der neue Mann an der Spitze des Amtsgerichts? Wo will er hin?

Die Frage der geografischen Herkunft ist rasch geklärt, sobald man sein Büro betritt. An der Wand des gebürtigen Ostwestfalen hängt der Ausschnitt einer historische Karte seiner Heimat. Aufgewachsen ist er im Kreis Gütersloh. Juristisch kommt er aus dem Strafrecht. 1999 trat er in den niedersächsischen Justizdienst ein und wurde 2002 Staatsanwalt in Braunschweig mit dem Schwerpunkt Betäubungsmitteldelikte, politische Straftaten und Organisierte Kriminalität.

Dieser Seite des Justizapparats blieb er lange treu. Seit dem Jahr 2008 in der Funktion eines Oberstaatsanwalts bei der Generalstaatsanwaltschaft Braunschweig. Und dort zuständig für Beschwerden gegen die Einstellung von Ermittlungen, für Revisionen gegen Urteile, berufsrechtliche Verfahren gegen Rechtsanwälte, Cybercrime oder Auslieferungen von Tatverdächtigen an andere Staaten.

Die Flughöhe hat sich mit dem Gang ans Amtsgericht also definitiv verringert. Was hat ihn dazu veranlasst, sich auf die Stelle zu bewerben? Salzgitters Schönheit war es (noch) nicht – denn bisher hat er die Stadt kaum kennenlernen können, sagt der 49-Jährige. „Das hole ich aber rasch nach.“

Vielmehr sei es nach zwölf Jahren in einer kleinen Behörde wie der Braunschweiger „GenSta“ der Wunsch nach Veränderung gewesen, der ihn antrieb und der Ausblick, in der Justizverwaltung „im Rahmen der Möglichkeiten“ etwas bewegen zu können. Da bot die Ausschreibung der Nachfolge von Eckart Müller-Zitzke eine reizvolle Perspektive. „Das Amtsgericht ist mit derzeit 86 Bediensteten, davon 12 Richter, das drittgrößte im Gerichtsbezirk.“ Und damit dreimal so groß wie die Generalstaatsanwaltschaft.

Derzeit ist im Sande noch „in der Findungsphase“ bei seiner neuen Aufgabe. Die Herausforderungen sind groß – nicht zuletzt wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie. Fast 80 Prozent der Mitarbeiter sind inzwischen aus dem Home-Office zurückgekehrt. Nun heißt es es für den Neuen: Namen merken!

Nach innen will der 49-Jährige „die Arbeit gerecht verteilen“ und weiter gute Bedingungen schaffen. Unter den Richtern ist er „Erster unter Gleichen“. Da gilt es zu moderieren.

Nach außen will im Sande, der sich neben der Arbeit gern dem Sport und vor allem seinen drei Kindern widmet, dass das Gericht bürgernah bleibt und gut zu erreichen. „Jeder soll sein Anliegen vorbringen können.“ So kompliziert das während einer Pandemie auch sein mag.

Ganz untreu wird im Sande dem Strafrecht aber wohl nicht. Neben den Leitungsaufgaben wird er als Strafrichter tätig sein. Zum ersten Mal seit dem Beginn seiner Laufbahn. Auch für ihn also eine neue Seite der Justiz.