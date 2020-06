Messerstecherei in Salzgitter – Polizei sucht unabhängige Zeugen

Die Polizei sucht dringend unbeteiligte, unabhängige Zeugen einer Auseinandersetzung am Mittwochnachmittag in Lebenstedt. Bei einem Streit zwischen mindestens zwei Männern im Bereich der Lichtenberger Straße sollen auch Messer zum Einsatz gekommen sein. Noch vor Eintreffen der Polizei war einer der Personen in unbekannte Richtung geflüchtet, meldete die Polizei Salzgitter. „Wir sind weiter auf der Suche nach dem Mann“, schildert ihr Sprecher Frank Oppermann am Donnerstag.

Der am Tatort verbliebende Mann (26) habe Kratzspuren unbekannter Herkunft aufgewiesen. Verletzungen, die auf ein Messer zurückzuführen sind, hätten die Beamten vor Ort nicht feststellen können.

Was genau zu der Auseinandersetzung führte und sich dann auf offener Straße zutrug, ist weiter unklar. Einer der Beteiligten behauptete vor Ort, er sei von „Gang-Mitgliedern“ mit Äxten und Messern angegriffen worden. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei hingegen schwelt unter Männern aus Salzgitter schon seit längerem eine Auseinandersetzung, die hier möglicherweise zu Tage trat und ausartete.

Die bisherigen Zeugen, sagt der Polizeisprecher, stehen in familiären Beziehungen zu den Tatbeteiligten. Um Licht in den Hergang zu bringen, der sich gegen 13.45 Uhr unweit der Neißestraße zutrug, „werden deshalb unabhängige Zeugen gesucht“, so Oppermann. Sie können sich unter Ruf (05341) 1897-0 mit Hinweisen an die Ermittler wenden.