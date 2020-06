Diskussionen um Salzgitteraner Bebauungspläne

Vier Bebauungspläne standen auf der Tagesordnung des Ortsrates Nord, und bei zweien gab es Diskussionen. Zum einen bemängelte Heinz Dieter Kluske (MBS) in Bezug auf den Bebauungsplan „Nördlich Neißestraße/Westlich Schlosserstraße“ , dass man gar nicht wisse, wem das Grundstück gehöre, was dort gemacht werde und was mit den wegfallenden Parkplätzen passiere. In dem Plan, dessen Aufstellung inklusive Änderung des Flächennutzungsplanes beschlossen werden sollte, soll im Plangebiet ein Sondergebiet für großflächigen Einzelhandel mit nicht-zentrenrelevanten Sortimenten (etwa Möbel, Teppiche, Baustoffe, Gartenbedarf) festgesetzt werden. Die Parkplätze sollen gar nicht angerührt werden, versicherte Hein Kuschel von der Verwaltung. Auch Sascha Pitkamin (Grüne) beruhigte, es werde nichts gebaut, das Wort Bebauungsplan sei vielleicht irreführend. „Es regelt nur, was zukünftig dort verkauft wird“, erläuterte Pitkamin. Kuschel betonte zudem, man befinde sich noch am Beginn der Planungsphase. Die Aufstellung wurde bei zwei Enthaltungen und einer Gegenstimme angenommen.

Problemlos passierten auch die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet östlich Peiner Straße“, dort sollen bordellartige Nutzungen ausgeschlossen werden, sowie des Bebauungsplanes „Östlich Erich-Ollenhauer-Straße/Nördlich Kurt-Schumacher-Ring“, wo der vorhandene Lebensmitteldiscounter laut Vorlage „zur Verbesserung der Sicherung der Nahversorgung“ eine Erweiterung um 240 Quadratmeter beabsichtigt. Der Erweiterungsbereich kratzt allerdings an einem anderen Bebauungsplan, nämlich „Südlich Verlängerung Spitzwegpassage“, und dort ist dafür die Zweckbestimmung „Öffentliche Verwaltungen/Stadtarchiv“ vorgesehen. Daher ist zur Ermöglichung der Erweiterung des Nahversorgers die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich mit dem Ziel der Festsetzung eines Sondergebietes für Nahversorgung.

Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Zentraler Versorgungsbereich Gesemannstraße“ warf dann wieder Fragen auf. Hier soll ein dreigeschossiges Wohn- und Geschäftshaus samt Tiefgarage entstehen, dafür sollen ein Gebäuderiegel samt maroder Tiefgarage abgerissen werden. Heinz Dieter Kluske bestand darauf, dass man erst einmal auf der Einhaltung der Verträge in Bezug auf die Pflege des Tiefgaragen-Daches bestehen müsse, bevor man neue Planungen in Erwägung zöge. Was überhaupt unternommen worden sei, um die Pflichterfüllung aus diesen Verträgen einzufordern, wollte er wissen. Ein Thema, das im übrigen bereits seit zehn Jahren aufs Tapet komme. „Das ist unser Steuergeld!“, schimpfte er unter Beifall.

Angelika Ludwig (FDP) machte sich zudem Sorgen um die Parkplätze („schon jetzt sind die Feuerwehr-Zufahrten zugeparkt“), den bislang verkehrsberuhigten Bereich dort und die angrenzenden Läden sowie Ärzte während der Bauzeit. Kuschel versicherte, dass das Parken ein Thema werde, dass aber am Anfang der Planung noch nicht alle Details geregelt seien. Ludwig ließ das allerdings nicht gelten. „Man kann auch am Anfang einer Planung den Verkehr im Blick haben“, sagte sie. Kuschel verwies darauf, dass man erst Grünes Licht seitens der Politik brauche, um tätig zu werden, und daher nur grobe Ziele formuliert habe. Alles andere werde in den weiteren Schritten ermittelt. Mit 5 Gegenstimmen und einer Enthaltung passierte auf dieser Punkt den Ortsrat Nord.

Einstimmig votierte der Ortsrat für die Ernennung von Ehrenbeamten der Freiwilligen Feuerwehr, aus dem Gebiet des Ortsrats betrifft die ausschließlich die Hauptlöschmeisterin Maike Grüttner. Sie ist jetzt stellvertretende Ortsbrandmeisterin in Engelnstedt. Auch zur Finanzierung der aufgetretenen Mehrkosten beim Neubau der Kita Martin Luther (1.436.507 Euro) hatte der Ortsrat keine weiteren Fragen, nur wies Alexander Hanne (SPD) darauf hin, dass von unterschiedlich vielen zusätzlichen Gruppen die Rede sei. Als einen Ursprung diese gewaltigen Kostenanstiegs sieht die Verwaltung laut Vorlage den „Mangel an Fachkräften und Firmen“. So hätten aus Zeitgründen wegen der Frist für eine Förderung auch teure Angebote auf Ausschreibungen hin angenommen werden müssen. Auch nachträglich festgestellte Anforderungen wie etwa der strengere Brandschutz hätten den Preis in die Höhe getrieben.

Der Ortsrat stimmte zudem einstimmig für die Sanierung des 30 Jahre alten Kinderspielplatzes in Engelnstedt in einer Höhe von rund 80.000 Euro.

Ein FDP-Antrag, der wurde, beschäftigt sich mit einem Architekturwettbewerb in Bezug auf ein Stadtviertel am Salzgittersee. Er resultiert aus der Bürgerbeteiligung zur Weiterentwicklung am Salzgittersee. Auf Antrag von Berndt Roick (Linke) wurde der Antrag in die Fraktionen zurückverwiesen.

Ein unabgedeckter Abfallberg mit Plastikstücken auf der Deponie Diebesstieg, an dem sich offenbar Vögel gütlich tun, hat die Linke-Fraktion zu einer Anfrage veranlasst. Es handle sich um zwischengelagerten Abfall, heißt es in der Antwort der Verwaltung, und da ständig Anlieferungen und Abtransporte stattfänden, könne der Abfall nicht abgedeckt werden.