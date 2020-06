Salzgitter: Unfallflucht – trunkener Halter streitet alles ab

Die Polizei Salzgitter-Bad sucht Zeugen einer Unfallflucht. Am Samstag gegen 17 Uhr kam ein männlicher Fahrzeugführer auf der Nord-Süd-Straße in Höhe der Abfahrt Vor der Burg/ Gebhardshagen in Fahrtrichtung Salzgitter Bad von der Fahrbahn ab und beschädigte ein Verkehrszeichen, heißt es in einer Mitteilung.

Anschließend habe sich der Beteiligte mit seinem Pkw unerlaubt vom Unfallort entfernt. Der beschädigte Pkw – den Schaden schätzt die Polizei auf zirka 6500 – entdeckten die Beamten im weiteren Verlauf der Nord-Süd-Straße im Bereich der Abfahrt Calbecht. Kurz darauf konnte auch der unter Alkoholeinfluss stehende Halter des Pkw im Nahbereich angetroffen werden.

Er habe jedoch angegeben, nicht gefahren zu sein. Zeugen, die den Unfallwagen, einen silberfarbenen Audi A 5 mit Kennzeichen aus dem Kreis Goslar, ebenfalls beobachtet haben, insbesondere Hinweise zu Fahrverhalten, Unfallhergang, Beschreibung des Fahrzeugführers oder Personen am dann abgestellten Pkw, werden gebeten, sich bei der Polizeidienststelle in Salzgitter-Bad zu melden: Ruf (05341) 8250. red/epw