Die örtliche Feuerwehr war in Heere im Einsatz.

Baddeckenstedt. Wegen einer größeren Ölspur in der Ortsdurchfahrt Heere ist die örtliche Freiwillige Feuerwehr am Montag gegen 13.30 Uhr alarmiert worden..

LKW verliert Kühlflüssigkeit in Heere

Das teilt Samtgemeindebrandmeister Christian Harbich mit. Wie sich rasch herausgestellt habe, habe es sich lediglich um Kühlflüssigkeit gehandelt. Der LKW, der die Flüssigkeit verloren habe, sei in gut fünf Kilometer Entfernung am Ortsausgang in Sehlde mit Kühlwassermangel liegengeblieben. Daher habe die Wehr „nach kurzer und intensiver Lageerkundung“ rasch Entwarnung geben können.

Die Einsatzkräfte hätten die Einsatzstelle gesichert und die Verkehrsteilnehmer entsprechend vor der Gefahrenstelle gewarnt. Aktuell diene die Ortsdurchfahrt als Umleitungsstrecke für die Vollsperrung der Autobahn 7 in Fahrtrichtung Kassel. Daher sei wegen des derzeit hohen Verkehrsaufkommens besondere Vorsicht geboten.