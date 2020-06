In Lobmachtersen werden auf verschiedenen Ackerflächen Saatgutmischungen angebaut, die von der Landesjägerschaft empfohlen und gefördert werden.

Das tun Jäger in Salzgitter für den Artenschutz

Vielfach werde Jägern vorgeworfen, dass sie nur darauf aus seien, Wild zu schießen, heißt es in einer Mitteilung des Hegering II der Jägerschaft Salzgitter. Hegeringleiter Achim Giesecke-Bulle zeigt in der Flur seines Heimatdorfes Lobmachtersen, was Jäger und Landwirte für die Artenvielfalt tun.

Auf seinem landwirtschaftlichen Betrieb werden auf circa 4 Hektar, verteilt auf zehn verschiedenen Ackerflächen, Saatgutmischung angebaut, die von der Landesjägerschaft empfohlen und gefördert werden. So hat er im Jahr 2019 Rückzug- und Saummischungen ausgesät, die jetzt im zweiten Jahr bis November stehen bleiben dürfen. Sie böten Bienen, Hummeln und Schmetterlingen ausreichend Pollen und Nektar sowie einen geeigneten Lebensraum.

Die Blühstreifen sind zwischen anderen Feldfrüchten wie Getreide und Ackerbohnen angelegt,

damit die Insekten sie ungestört nutzen können. Überall summt und brummt es!

Auf den Blühflächen würde die Samenausbildung auch für ein weiteres Jahr reichen, sagt Achim

Giesecke-Bulle. Und eine erneute Aussaat sei erst nach vielleicht drei Jahren notwendig. Außerdem könnten die Flächen über den Winter zum Wohle der Tiere stehen bleiben. Um solche Flächen anzubauen, um die Artenvielfalt zu erhalten, sei es notwendig, dass Jäger und Landwirte Hand in Hand arbeiten. Darum möchte Giesecke-Bulle seine Mitjäger und Berufskollegen motivieren mitzumachen, um das Image zu verbessern – auch in der gesamten Jägerschaft Salzgitters.

Tipps, wie Sie Insekten in Ihren Garten oder auf Ihren Balkon locken können, finden Sie unter anderem auf den Seiten www.nabu.de und www.bund.net. red