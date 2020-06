„Anpassung an Klimawandel“: Klimaschutzkonzept für Salzgitter

Überschwemmungen, Trockenheit, Stürme: Wie können sich Salzgitter, seine Bewohnerinnen und Bewohner sowie die heimische Wirtschaft besser auf die klimatischen Entwicklungen einstellen? Antworten soll das Klimaschutzteilkonzept „Anpassung an den Klimawandel in Salzgitter“ geben. Interessierte können sich bis zum 15. Juli mit ihren Anregungen und Hinweisen beteiligen. Das teilt die Stadt mit.

Der Klimawandel könne nicht rückgängig gemacht werden. Auswirkungen des Klimawandels seien auch in Salzgitter heute schon spürbar und würden in Zukunft stärker werden. Die Stadt möchte sich auf „die zu erwartende Häufung von Extremwetterereignissen wie beispielsweise Hitzewellen und Starkregen“ vorbereiten. Mit Hilfe des Klimaschutzteilkonzepts „Anpassung an den Klimawandel in Salzgitter“ sollen heutige und zu erwartende Auswirkungen des Klimawandels für Salzgitter benannt und eine langfristige Strategie zum Umgang mit dem Klimawandel entwickelt werden.

Dieses Konzept wird gemeinsam mit verschiedenen örtlichen Akteuren erstellt und soll dabei als Leitfaden für zukünftige Aktivitäten dienen, um die Beeinträchtigungen und Schäden durch den Klimawandel so gering wie möglich zu halten. Alle Interessierten können bis zum 15. Juli ihre Hinweise und Anregungen in einer kurzen Online-Umfrage einbringen. Aufgrund der Corona-Pandemie wird es keine Auftaktveranstaltung geben. Stattdessen erläutert ein Film die Inhalte des Konzeptes und stellt erste Analyseergebnisse zu den Auswirkungen des Klimawandels im Stadtgebiet vor.

Das Konzept soll im Frühjahr 2021 fertiggestellt und öffentlich vorgestellt werden.

Im Rahmen eines Ausschreibungsverfahrens hat die Stadt Salzgitter die Arbeitsgemeinschaft aus den Büros Geo-Net Umweltconsulting GmbH, Koris – Kommunikative Stadt- und Regionalentwicklung und Dr. Pecher AG mit der Konzepterstellung beauftragt. Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit fördere dieses Klimaschutzteilkonzept innerhalb der Kommunalrichtlinie zur Nationalen Klimaschutzinitiative mit 65 Prozent.

Weitere Informationen rund um das neue Konzept sind auch auf der städtischen Internetseite nachlesbar (https://www.salzgitter.de/leben/anpassung-klimawandel.php).