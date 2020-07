Sachbeschädigungen und Unfall in Salzgitter

Salzgitter. Zwei Frauen werden in Watenstedt verletzt. Nach den Beschädigungen an Autos sucht die Polizei Zeugen.

Nach mehreren Fällen von Sachbeschädigungen an Autos ermittelt die Polizei Salzgitter. In Lebenstedt an der Straße Zum Salzgittersee hat laut Polizeibericht am Samstag in der Zeit nach 0.30 Uhr ein bislang nicht ermittelter Täter vermutlich durch Tritte einen auf dem Parkplatz Hallenbad/Salzgitter See geparkten BMW beschädigt. Zeugen wenden sich an die Polizeidienststelle in Lebenstedt unter (05341) 18970.

Beifahrertüren zerkratzt

Außerdem kam es laut Polizei zwischen Freitag, 17. Juli, 22 Uhr, und Samstag, 18. Juli, 16 Uhr, an der Straße Im Osterfeld in Salzgitter-Bad gleich zu zwei Sachbeschädigungen an Autos. Ein unbekannter Täter habe dort die jeweils hintere rechte Beifahrertür an einem geparkten Audi A3 und einem VW Golf zerkratzt. Hinweise in diesem Fall an das Polizeikommissariat Salzgitter-Bad unter (05341) 8250.

Zirka 6000 Euro Sachschaden

Zwei Menschen sind laut Polizei bei einem Unfall auf der Walzwerkstraße in Watenstedt am Samstag, 18. Juli, gegen 4.30 Uhr verletzt worden. Die 18 Jahre alte Fahrerin eines VW sei aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Auto in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Fahrerin und Beifahrerin, 42 Jahre alt, seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Es sei Sachschaden in Höhe von zirka 6000 Euro entstanden.

