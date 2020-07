Ausflugstipps für Salzgitters Gäste und Familien

Das Foto zeigt die Stempelstelle Nr. 18 am Reihersee.

Salzgitter. Wandern in Salzgitter ist mit dem ILE-Freizeitstempel-Pass möglich. Es gibt zahlreiche Ziele, an den die Stempel zur Verfügung stehen.

Die Sommerferien laufen. Für die Besucher der Stadt, aber auch für die in Salzgitter ansässigen Familien empfiehlt die Tourist-Information Salzgitter einen Blick in den kostenfreien ILE-Freizeitstempel-Pass. Nach ihren Angaben stehen mehr als 30 Stempelstellen im Gebiet des Tourismusverbandes „Nördliches Harzvorland“ an landschaftlich reizvollen und kulturhistorisch bedeutsamen Orten zu Verfügung und können erwandert und entdeckt werden.

Lagebeschreibung und Wanderroute

Der ILE-Freizeitstempel-Pass enthält zu jeder Station eine ausführliche Lagebeschreibung samt Wanderroutenempfehlung, heißt es in der Mitteilung weiter. Im Stadtgebiet Salzgitter liegen diese Ausflugsziele:

Nr. 11: Cholerafriedhof Salzgitter-Ringelheim (Erweiterung der Tour an die Innerste und in den Schlosspark möglich)

Nr. 16: Waldgaststätte Hasenspring (in Verbindung mit dem Skulpturenweg Salzgitter-Bad)

Nr. 17: Bismarckturm (Besichtigung nach Anmeldung möglich)

Nr. 18: Reihersee (Erweiterung des Ausflugs nach Gebhardshagen möglich zum Waldfreibad, zur Minigolfanlage und zur Wasserburg mit Ritterburgspielplatz)

Nr. 19: Burgruine Lichtenberg (Erweiterung des Ausflugs möglich mit dem Geopfad als Themenwanderweg)

Nr. 20: Städtisches Museum Schloss Salder (Stempel beim Empfangstresen im Schlosseingang, Eintritt ins Museum kostenfrei, geöffnet Dienstag bis Samstag von 10 bis 17 Uhr, Sonntag von 11 bis 17 Uhr).

Die Stempelstellen im Stadtgebiet sind in der Rad- und Wanderkarte der Stadt Salzgitter aufgeführt, die zum Preis von 4 Euro in der Tourist-Information und diversen Buchhandlungen erworben werden kann.

Ausflüge in die Region

Weitere Stationen im umliegenden nördlichen Harzvorland sind zum Beispiel der Schröderstollen in Liebenburg, der Bahnhof in Börßum oder das Till-Eulenspiegel-Museum in Schöppenstedt. Vor Antritt einer Wanderung sollte man sich auf der Internetseite des Verbandes über aktuelle Gegebenheiten informieren: www.noerdliches-harzvorland.com

Informationen zu den Stempelpässen und weiteren Freizeitmöglichkeiten der Stadt gibt es bei der Hauptstelle der Tourist-Information (WIS), Windmühlenbergstraße 20, (05341) 9009940, oder bei der Nebenstelle der Tourist-Information (Stadtbibliothek Salzgitter-Bad), Marktplatz 11, und im Internet: www.tourismus-salzgitter.de