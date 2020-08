Einbrecher stehlen Bargeld aus einer Firma in Salzgitter-Bad

Unbekannte sind in ein Firmengebäude in Salzgitter-Bad eingestiegen. (Symbolbild)

Salzgitter-Bad. Zu einem Einbruch mit Diebstahl von Bargeld kam es am Wochenende in Salzgitter-Bad. Die Polizei sucht nach den Tätern.

Unbekannte sind in ein Firmengebäude an der Straße Zur Finkenkuhle in Salzgitter-Bad eingebrochen. Die Tatzeit lag laut Polizei zwischen Samstag, 17.10 Uhr, und Sonntag, 6.50 Uhr. Die Täter stiegen über ein Fenster in die Räumlichkeiten ein, die sie dann durchsuchten, so die Polizei weiter. Entwendet worden sei Bargeld. Die Schadenshöhe belaufe sich auf etwa 1000 Euro.

red