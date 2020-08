Polizei Salzgitter-Bad sucht den Fahrer eines roten Audi A 3

Der Zwischenfall ereignete sich an der Straße „Kurze Wanne“, beim Abbiegen auf die Straße „Lange Wanne“.

Nach einer Unfallflucht ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Am Mittwoch ereignete sich gegen 21.20 Uhr auf der Straße „Lange Wanne“ in Salzgitter-Bad ein Verkehrsunfall. Eine 23-jährige aus Salzgitter befuhr zunächst die Straße „Kurze Wanne“, um anschließend nach links auf die Straße „Lange Wanne“ abzubiegen, als der Abbiegevorgang bereits abgeschlossen war, kam der 23-Jährigen auf ihrer Fahrspur ein roter Audi A 3 entgegen, so die Polizei. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, sei sie mit ihrem BMW nach links ausgewichen.

Auto musste abgeschleppt werden

Hierbei habe sie die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und sei in die hölzerne Umzäunung einer Wertstoffinsel gefahren. Die Fahrerin sei nicht verletzt worden, ihr PKW sei aber derart schwer beschädigt worden, dass er habe abgeschleppt werden müssen.

Hinweise an Polizei Salzgitter-Bad

„Der bislang unbekannte Fahrer des roten Audi A 3 hielt zunächst kurz an, beschleunigte anschließend und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, beschreibt die Polizei, die nun auf Hinweise auf den Fahrer oder auch das Fahrzeug hofft. Die Polizei in Salzgitter-Bad ist unter (05341) 8250 erreichbar.

red