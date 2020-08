SPD-Vize-Chef Kevin Kühnert kommt nach Salzgitter

Der Endspurt im parteiinternen Wettstreit der SPD um die Bundestagskandidatur im Wahlkreis 49 (Salzgitter – Wolfenbüttel – Goslar) hat begonnen. Der Vorsitzende der Unterbezirks (UB), Michael Letter, der vom Vorstand, aber auch von vielen Ortsvereinen als Bewerber für Salzgitter vorgeschlagen wurde, wird bei der Ortsvereinsvorstände-Konferenz am Donnerstag, 10. September, für die Wahlkreiskonferenz am 21. November in Wolfenbüttel nominiert. Dann wird sich entscheiden, wer als SPD-Kandidat an den Start geht. Neben Letter bewerben sich Lennie Meyn und Dunja Kreiser aus dem Unterbezirk Wolfenbüttel.

Mfuufs tfu{u bn 21/ Tfqufncfs bvg qspnjofouf Voufstuýu{voh/ Tp ibu tjdi {vn qbsufjjoufsofo Usfggfo jn Ipufm Sbutlfmmfs efs Wj{f.Qbsufjwpstju{foef Lfwjo Lýiofsu- bcfs bvdi efs VC.Fisfowpstju{foef Xjmifmn Tdinjeu bohftbhu/ Tjf xfsefo hfnfjotbn nju Mfuufs Gsbhfo cfj fjofn Qbsufj.Ubml cfbouxpsufo/